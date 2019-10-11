Damat Bayıldı'da bu hafta kim birinci oldu? İşte 7 11 Ekim haftası Damat Bayıldı'da altınları kazanan aile
Gündüz kuşağı yemek yarışması Damat Bayıldı'da haftanın finali cuma akşamı gerçekleşti. 7 Ekim Pazartesi başlayan maraton, yapılan puanlama sonrası son buldu. Gelin ve kayın validelerin yemek yapıp bir damadın doğru tabağı tahmin ettiği yarışmada galip gelen aile altınların sahibi oldu. Peki, Damat Bayıldı'da bu hafta kim birinci oldu? İşte, 7 11 Ekim haftası Damat Bayıldı'da altınları kazanan aile...
Show TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği Damat Bayıldı yarışmasında, 11 Ekim Cuma günü final heyecanı yaşandı. Cuma günü yapılan final bölümünün sonunda bir gelin ve kayınvalide, damat beyin yaptığı doğru tahmin sonucu en çok puanı alıp, altınların sahibi oldu. İşte, Damat Bayıldı'nın bu haftaki kazanan ismi...
DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Damat Bayıldı'nın 11 Ekim'de yayınlanan 35. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da bu hafta en çok puanı alıp altınların sahibi olan isimler Nesrin Hanım ve Nursel Hanım oldu.Toplamda 27 puan toplayan yarışmacılar 5 tam altının sahibi oldu.
DAMAT BAYILDI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE KİMLER YARIŞTI?
Gelin: Özlem Hanım
Kaynana: Elmas Hanım
Damat: Ömer Bey
Günün Menüsü:
Hünkar Beğendi
Yeşil Mercimekli Bulgur Pilavı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle