Damat Bayıldı neden yok, bitti mi?
Damat Bayıldı programının Show Tv yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği Damat Bayıldı hafta başından bu yana yayınlanmıyor. Programın takipçileri çekişmeli yemek yarışmasının akıbetini merak ediyor. Peki, Damat Bayıldı neden yok, bitti mi?
Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı programı final kararı aldı, bu nedenle Show TV’nin sabah kuşağından çıkarıldı. Ağustos ayında başlayan yarışmada gelinler ve kayınvalideler günün yemeğini yapmaya çalışıyor, damatlar ise puanlıyordu. Ekran macerasını tamamlayan Damat Bayıldı'nın yerine Aşk Ağlatır dizisi yayınlayacak.
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