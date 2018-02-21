Dağ dizisi oyuncuları kimler? İşte Dağ 2 oyuncu kadrosu

İlk kez 2012 yılında sinemaseverlerle buluşan Dağ filminin 2. serisi ilk kez televizyon izleyicileriyle buluşacak. Biri uzun, diğeri kısa dönem iki geçimsiz askerin bir dağın zirvesinde terörle verdiği mücadeleyi anlatan Dağ'ın 2. serisi bu akşam Star Tv'nin sinema kuşağında verilecek. İşte Börü dizisinin de kadrosunda yer alan Dağ 2 oyuncuları ve hayatlarına ilişkin bilgiler!

Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. Çok gizli bir görev için bu kez Özel Kuvvetleri 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne birlikte katılırlar. Bu görev, Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmektir. Karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 için kurtarma operasyonu son derece tehlikeli ve zorlu olacaktır.



MURAT SEREZLİ



Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa karakterine hayat veren Murat Serezli, Mimar Sinan Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarında görsel efektler ve animasyon alanlarıyla tanışan sanatçı, 15 yıl boyunca TV kanalları için görsel kimlikler ve üç boyutlu animasyonlar, reklamlar için de video efektler üzerine çalışmıştır. Bu dönemde aynı zamanda büyük bir TV kanalının ve gazetenin tüm tanıtım ve reklam filmlerini seslendirmiş, sitcom ve reklamlar yönetmiş, tanıtım filmleri çekti. 1999 yılından beri oyunculuk, seslendirme ve sunuculuk yapan Murat Serezli’nin oynadığı çeşitli türlerde 15’den fazla sinema filmi ve birçok dizi ve sitcom bulunmaktadır. Oynadığı çok sayıda reklam filmi bulunmaktadır. Sunuculuk alanında en son İyi Beslen Mutlu Yaşa’yı ve Kapanmadan Kazan’ı sunmuştur. Ayrıca özel gecelerde sunuculuklar ve TV/radyo için reklam filmleri seslendirmeleri yapmaktadır. “Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları”’ndaki drama performansları ile beğeni topladı. 2016'da Alper Çağlar'ın filmi Dağ 2'de rol aldı.



UFUK BAYRAKTAR



Uzman Çavuş Bekir Özbey karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bir abisi, bir kız kardeşi vardır. Liseyi Gürsoy Koleji’nde okuduktan sonra eğitim hayatını sonlandırdı. Babasının Cihangir’de işlettiği Firuzağa Kahvesi’nde çalışmaya başladı. Burada 2003 yılında ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi. Bayraktar, 2006 yılında Zeki Demirkubuz’un yönetmenliği yaptığı dram filminde başrollerinde Vildan Atasever, Engin Akyürek, Müge Ulusoy ve Ozan Bilen ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile 26.İstanbul Film Festivali, En iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 2009 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz’in başrollerde oynadığı "Ezel" dizisinde Tuncel Kurtiz’in oynadığı “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandırdı. Bu dizideki rolüyle ülke çapında üne kavuştu. Ufuk Bayraktar, Merve Bayraktar ile evlidir. Efe Cevahir Bayraktar adında bir oğlu vardır. 2012 yılında senaryosu Turgut Özakman tarafından yazılan, Şevket Çoruh, Barış Çakmak, Serkan Ercan, Bülent Alkış, Rıza Akın, İlker Kızmaz gibi oyuncuların rol aldığı “Çanakkale 1915” adlı filmde Seyit Onbaşı rolünü oynadı. 2015 yılında başrolünü Hasibe Eren ve Selen Domaç ile paylaştığı “Kümes” adlı filmin senaryosunu yazdı ve kendisi yönetmenliğini yaptı. 2017 yapımı Vatanım Sensin dizisinde Dağıstanlı rolünü canlandırdı.



ÇAĞLAR ERTUĞRUL



Dağ 2 filminde Üsteğmen Oğuz Çağlar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987’de İzmir’de dünyaya geldi. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite okuduğu yıllarda okulun tiyatro etkinliklerinde rol aldı. Daha sonra MOTA Sanat Atölyesinde Modern Oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra pek çok oyunda ve reklamda yer alan yakışıklı oyuncu, Medcezir dizisinde canlandırdığı İnanç karakteri ile tanındı. Benim İçin Üzülme, Dağ, Boynu Bükükler, Galip Derviş, Kurt Seyit ve Şura, Dağ 2 gibi pek çok önemli yapımda yer aldı.

AHU TÜRKPENÇE

Gazeteci Ceyda Balaban karakterine hayat veren Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977’de Samsun’da doğdu. Genç yaşta ilk tiyatroya ilgi duyarak, Müjdat Gezen konservatuarında eğitimi gördükten sonra “7 numara” ve “Azad” dizilerinde yer aldı. İlk rol aldığı sinema filmi ise Ezel Akay’ın “Neredesin Firuze” filmi oldu. Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden olan Bir İstanbul Masalı’nda başrolde yer alan Türkpençe, Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. Bu rolüyle de artık ülke çapında tanınan yetenekli oyuncu 2010 yılında ise ünlü Kaybedenler Kulübü filminde oynadı. Daha sonra başrolünde yer aldığı, Deniz Akçay'ın yazıp yönettiği 2013 yılı yapımı sinema filmi “Köksüz” ile büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu 2016 yılında ise Alper Çağlar’ın “Dağ 2” adlı filminde yer aldı.

MURAT ARKIN

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar’ı canlandıran Murat Arkın, 4 Mayıs 1975’te İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye’nin usta aktörü Cüneyt Arkın'ın oğludur. Çocukken babasının oynadığı Vatandaş Rıza ve Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında ise Harem isimli komedi dizisinde “Kare Murat” karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırdı. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde de Arif rolünü canlandırdı. Asıl mesleği ise yazılımcılık olan Arkın’ın set arasındaki boşluklarda bile bu işi için çalışıyor. 2005’te Deniz Cüreklibatur ile evlenen Arkın’ın eşi ve 3 çocuğu Londra’da yaşıyor.