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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.07.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Dağ 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Dağ 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dağ 2 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Dağ II, yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, savaş ve dram filmidir. 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamıdır. 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime girmiştir. Peki, Dağ 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çekildiği döneme damga vuran Dağ 2, kanalların sinema kuşağıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteklediği Dağ 2 filmi başrolünde Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, yer alıyor, üçlüye kadroda Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar eşlik ediyor. Birçok noktadan görüntüler içeren “Dağ 2” filminin çekimleri Ankara, Konya ve Adana’da gerçekleştirildi.

DAĞ FİLMİNİN KONUSU

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır.

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