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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
06.08.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Cüneyt Arkın’ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, dün Silivri’deki yazlığında rahatsızlanarak Medical Park Silivri Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Koah hastası olan usta sanatçı solunum yetmezliği ile götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre Arkın’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, “24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız” dedi.

Yeşilçam’ın Usta ismi 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün Silivri’de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi açıklamalarda bulundu.
Usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, "Cüneyt Bey, 16.00 civarı geldi. Şuuru kapalıydı. Koah hastası Cüneyt Bey. Hem kalp hem akciğer yetersizliği var. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu an yoğun bakımda devam ediyoruz tedavisine. Düne göre daha iyi. Bugün saat 10.00 gibi konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. İyiye gidiyor durumu. Hem kalpte, hem akciğerde sıkıntı var, ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

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