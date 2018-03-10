Cumali'nin yaptığı çizim olay oldu

Cumali dün akşam verdiği yanıtlar ile eğlenceli anlar yaşatırken, hem güldü hem de güldürdü. Yarışmacıların en çok eğlendiği yarışmalardan biri olan 'bil bakalım'da genel kültür soruları soruluyor ve en yakın tahmini veren yarışmacı kazanarak bir üst tura çıkıyor.

Cumali'nin dün akşam sorulan bir soruda önce çizerek yanıtı bulmaya çalışması komik anlara sahne oldu. 'Zürafa'nın dili kaç santimdir' sorusuna Cumali 30 santim cevabını vererek en yakın tahmini gerçekleştirmiş oldu. Doğru cevap ise 45 santimdi..