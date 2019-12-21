Cumali Koçavalı ölecek mi? Çukur yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi
Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Peki Cumali Koçavalı ölecek mi? İşte dizinin yeni bölümünden gelen ilk fragman
Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali’nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç’ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek.
"Cumali Koçovalı'yı vurdular!"#çukur'un yeni bölüm fragmanı yayında! @cukurdizi @Aras_B_iynemli https://t.co/sNhG9pvtot pic.twitter.com/mPhM8cwSKg— Show TV (@ShowTV) December 20, 2019
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