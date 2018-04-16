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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
16.04.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Cumali Akgül kimdir? Survivor Cumali kaç yaşında, nereli?

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Cumali Akgül kimdir? Survivor Cumali kaç yaşında, nereli?

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma devam ederken en çok araştırılan isimlerden biri de takım arkadaşları tarafından sık sık konseyde adı yazılan ve eleme potasında yer alan Cumali Akgül oldu. İlginç bir hayat hikayesi olan Cumali'nin kim olduğunu ve özel yaşantısını merak eden Survivor izleyicileri, Cumali Akgül hakkında merak ettikleri soruların yanıtını internette araştırıyor. Peki, Cumali Akgül kimdir? Survivor Cumali kaç yaşında ve nereli?

Takım arkadaşlarıyla yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Survivor Cumali'nin kim olduğu ve yarışmaya katılmadan önceki hayatı merak konusu oldu. Survivor'a katılmak için kilometrelerce yol yürüyen ve bu sayede dikkatleri üzerine çekerek yarışmaya dahil olan Cumali Akgül'ün kim olduğu araştırmalara konu oluyor. İşte,  Survior Cumali'nin merak edilen hayat öyküsü, ve Cumali Akgül hakkında tüm detaylar...

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?

1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.

Iğdır'ın Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.

Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, katıldığı Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; "Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik." dedi.

Cumali Akgül, şu ana kadar Survivor'da topladığı 36 puanla sıralama tablosunda 18 sırada yer alıyor. Sık sık takım arkadaşlarının eleştirilerine maruz kalan Akgül'ün en iyi anlaştığı takım arkadaşı ise Hakan Hatipoğlu.

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