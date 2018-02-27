Cumali Akgül kimdir? Survivor 2018 yarışmacısı Cumali hakkında merak edilenler

Gönüllüler takımında yer alan ancak arkadaşlarıyla yıldızı barışmayan Cumali Akgül’ün hayatına ilişkin detayları derledik.



Iğdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan ancak başvuruları sonuçsuz kalan Cumali Akgül, Acun Ilıcalı’nın dikkatini ilginç bir şekilde çekti. Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yansıttığını bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirten Cumali Akgül, Dominik’e gidebilmek için Iğdır’dan İstanbul'a, yaklaşık bin 500 kilometre yol yürüdü. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül’ün bu azmi Beyaz Show’a da konu oldu. Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı’dan bir söz alarak Cumali Akgül’ün All Star yarışmacısı olmasını sağladı.



Iğdır Suveren Köyü’nde yaşayan Cumali Akül, 1985 yılında dünyaya geldi. Evli ve dört çocuk babası olan Cumali Akgül, Iğdır’da çoban olarak geçimini sağlamaktadır. Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısıdır.