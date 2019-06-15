Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam yayınlanan sezon finali ile zirvede yer aldı.
Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 6,45 reyting, 20,58 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle Eylül’de Kanal D’de!
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