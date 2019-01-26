Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar!
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam (25 Ocak Cuma) yayınlanan bölümü ile yine zirvede.
Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 10,28 reyting 22,25 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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