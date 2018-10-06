Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar!
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Nazlı Tosunoğlu, İpek Yaylacıoğlu Usta, Hülya Kalebayır Çelik, Merve Oflaz’ın ye aldığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam (5 Ekim) yayınlanan bölümü ile yine zirvede.
Dizi, rekabetin oldukça yüksek olduğu cuma akşamında, Tüm Kişilerde 6,54 reyting 16,41 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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