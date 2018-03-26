Çukur’un yeni oyuncusu Saygın Soysal kimdir? Elvis rolünün detayları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Televizyon
26.03.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Çukur’un yeni oyuncusu Saygın Soysal kimdir? Elvis rolünün detayları

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Çukur’un yeni oyuncusu Saygın Soysal kimdir? Elvis rolünün detayları

Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. En son Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer alan Saygın Soysal, Elvis karakterine hayat verecek. Peki Yamaç ve İdris’in yeni düşmanı Elvis’i canlandıracak olan Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında?

Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Çukur’un oyuncu kadrosu genişliyor. Daha önce de dönem filmlerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. İlk kez 26 Mart tarihli 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Saygın Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. İşte hem Saygın Soysal hem de Elvis karakterine ilişkin merak edilenler!

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu. Dizi kariyerine 2005 yapımı Kırık Kanatlar dizisiyle başladı. Bu dizide Çavuş Yunus karakterine hayat verdi. Bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2013 yılında ise büyük ses getiren proje "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan Ağa’yı canlandırdı. 2014 yılında, "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre gibi güçlü oyuncularla birlikte rol alan Saygın Soysal, yine bir dönem dizisi olan Payitaht Abdülhamid’te Siyonist lider Theodor Herzl’i canlandırdı.

ELVİS KİMDİR?

Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacak. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Kilit bir role sahip olan Saygı Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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