Çukur’un yeni oyuncusu Saygın Soysal kimdir? Elvis rolünün detayları
Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. En son Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosunda yer alan Saygın Soysal, Elvis karakterine hayat verecek. Peki Yamaç ve İdris’in yeni düşmanı Elvis’i canlandıracak olan Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında?
Pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Çukur’un oyuncu kadrosu genişliyor. Daha önce de dönem filmlerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. İlk kez 26 Mart tarihli 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Saygın Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. İşte hem Saygın Soysal hem de Elvis karakterine ilişkin merak edilenler!
Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu. Dizi kariyerine 2005 yapımı Kırık Kanatlar dizisiyle başladı. Bu dizide Çavuş Yunus karakterine hayat verdi. Bir döneme damga vuran Hatırla Sevgili dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2013 yılında ise büyük ses getiren proje "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan Ağa’yı canlandırdı. 2014 yılında, "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre gibi güçlü oyuncularla birlikte rol alan Saygın Soysal, yine bir dönem dizisi olan Payitaht Abdülhamid’te Siyonist lider Theodor Herzl’i canlandırdı.
ELVİS KİMDİR?
Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacak. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Kilit bir role sahip olan Saygı Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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