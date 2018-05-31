Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı.. İşte o fragman
Çukur dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümü öncesinde ilk sahne ekranlara geldi.. Dizinin yeni bölümünde Selim, Nazım ve Emrah köşeye sıkışıyorlar.. Yamaç'ın gerçekleri öğrenmeye başlamasıyla birlikte hesaplar değişiyor. Peki Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Çukur dizisinin bu hafta yayınlanacak bölümü öncesi meraklandıran bir fragman ekranlara geldi. Yeni bölümden ilk sahnenin yayınlandığı bu fragmanda Yamaç'ın gerçekleri öğrenmeye başladığı ortaya çıkıyor. Dizinin ilk sahnesinde Selim, Emrah ve Nazım'dan Çukur için yeni bir hamle yapmalarını aksi takdirde sonlarının yaklaştığını söylüyor. Peki Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte detaylar
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur’un 31. Bölümünde; Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.
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