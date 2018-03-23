Çukur'un yeni bölüm fragmanında Elvis sürprizi.. 'Baykal'ı geri verin yoksa..'
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara sürprizler ile geldi. Dizinin yeni bölümünde Elvis karakteri dahil oluyor ve gündem Baykal'ın iade edilmesi. Son bölümde Baykal'ı köşeye sıkıştıran Yamaç, hiç akla gelmeyecek bir plan ile Baykal'ı esir almıştı. Şimdi gözler yeni bölümde neler yaşanacağına çevrildi. İşte dizinin yeni bölüm fragmanında meydana gelecek olaylar
Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Vartolu’nun elinde silahıyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur'un 22. bölümünde Saygın Soysal, Elvis karakteriyle yeni bir soluk olacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında canlandıracağı karakter ile dikkat çeken Saygın Soysal nasıl bir karakter olacağı şimdiden merak konusu.
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