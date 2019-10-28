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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
28.10.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 73. bölüm özeti

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Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 73. bölüm özeti

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur, 73. bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Yamaç ve Akın’ın karşı karşıya geldiği anlar seyircileri heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur, 28 Ekim Pazartesi akşamı izleyici ile buluştu. Çukur'un bu haftaki bölümünde Yamaç’ın herkesten güçlü olma planını devreye sokmasıyla gerilim tırmandı. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? 74. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Çukur'un yeni bölümüyle ilgili ipuçları...

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un ekranlara gelen 73. bölümünde şunlar yaşandı; Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Murtaza’dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak. Aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına beklenmedik biri koşacak. Koçovalıların cezaevinden çıkmak için oynadıkları oyun nefesleri kesecek. Koçovalı kadınlar, hapishanedekilerin geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yapacağı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltecek. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur’da bütün dengeler değişecek. Yamaç’ın Vartolu’yla yapacağı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirecek.

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