Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 73. bölüm özeti
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur, 73. bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Çukur'un son bölümünde Yamaç ve Akın’ın karşı karşıya geldiği anlar seyircileri heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.
Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur, 28 Ekim Pazartesi akşamı izleyici ile buluştu. Çukur'un bu haftaki bölümünde Yamaç’ın herkesten güçlü olma planını devreye sokmasıyla gerilim tırmandı. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? 74. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Çukur'un yeni bölümüyle ilgili ipuçları...
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur'un ekranlara gelen 73. bölümünde şunlar yaşandı; Çizgili Kenan’ın oğlu Dağhan, Murtaza’dan yardım isteyecek ve Koçovalıları en zayıf anlarında vurmayı planlayacak. Aileyi korumak için hazır olan Yamaç ve Cumali bir anlığına çaresiz kalınca yardımlarına beklenmedik biri koşacak. Koçovalıların cezaevinden çıkmak için oynadıkları oyun nefesleri kesecek. Koçovalı kadınlar, hapishanedekilerin geri dönmesini heyecanla beklerken Vartolu’nun yapacağı hamle ev halkı arasında tansiyonu yükseltecek. Art arda yanlış yanlış adımlar atan Akın, Yamaç tarafından kovulunca Çukur’da bütün dengeler değişecek. Yamaç’ın Vartolu’yla yapacağı konuşma ikisini de bazı gerçeklerle yüzleştirecek.
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