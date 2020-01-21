Çukur'un son bölümünde Vartolu gerçeği öğrendi! Çukur 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 20 Ocak akşamı 84. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Çukur'un bu haftaki bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarstı. Şimdi gözler 85. bölümde. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? İşte, merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak.

Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak.

Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek.