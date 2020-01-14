Çukur'un son bölümünde Nejat İşler damga vurdu! Çukur'un 3. sezon 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur 13 Ocak Pazartesi akşamı 3. sezon 16. bölümü ile yayınlandı. Çukur'un son bölümünde Vartolu babasının katilini aramak için Almanya'da sorusuna cevap ararken, acı gerçeği öğrendi. Yamaç ise Vartolu'nun bildiği gerçek karşısında haberdar olup, olmadığı dizinin son bölümünde merak konusu oldu. Peki, Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur'un 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirecek. Karaca’nın Cumali’nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu’nun Türkiye’ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak.

Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu’nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.