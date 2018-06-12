Çukur sezon finali ile izleyicisinin karşısına çıktı! Cumali kim olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.06.2018 - 00:21, Son Güncelleme:

Çukur sezon finali ile izleyicisinin karşısına çıktı! Cumali kim olacak?

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Çukur sezon finali ile izleyicisinin karşısına çıktı! Cumali kim olacak?

Çukur sezon finali ile uzun bir araya girdi. Koçovalı ailesinin köşeye sıkıştığı 33. son bölümde, Yamaç, Vartolu ve birkaç kişinin daha sağ kurtulmasının ardından gündem kimin öldüğü ve Cumali oldu. Cumali'nin mahalleye tekrar dönme ihtimalinin bulunması, diziyi sıkı takip eden seyircilerin araştırdığı konu oldu. Peki, Çukur'un sezon finalinde görüntüdeki, Cumali olduğu düşünülen isim kim olacak?

Çukur’un sezon finalinde; Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. 

SOSYAL MEDYADAN ÇUKUR YORUMLARI

Dizinin son bölümünün ardından sosyal medyada Çukur fırtınası esti. Diziyi izleyenler, sezon finalinin ardından bazı yorumlarda bulundu. İşte onlardan bazıları; 

Herkes öldü kim kaldı ki bir sonraki sezona #çukursezonfinali

#cukursezonfinali diye izledik bildiğin diziyi bitirdiniz yaaaa...Kemal kalsaydı barii..!!!!

#çukursezonfinali senarist bey ne yapıyorsunuz?

#çukursezonfinali ben en çok düğüne gelen nikah memurunu merak ettim .. umarim ölmemiştir

Medetin ölüşünü görmek çok şey aldın benden. #cukursezonfinali

Güne #çukursezonfinali izleyerek başladım 72 parçayım

Peki sabaha çukurun etkisiyle uyanmak #cukursezonfinali

#çukursezonfinali senaristin içinde nasıl bi ruh varmış, sağlam adam kalmadı. Bi ara kendisinide dizinin içine sokup sonra pencereden atlayacak galiba diye düşündüm

#çukursezonfinali hepsini anliyorumda ekmeginin pesinde olan remziden ne istediniz...

Sena'nın akıbeti de belli değil ama geri döner herhalde? #çukursezonfinali

ÇUKUR'DA CUMALİ KİM OLACAK?

Çukur dizisinin bu akşam yayınlanan sezon final bölümüne Cumali’nin kim olduğu damga vurdu. Cumali’yi hangi oyuncunun oynayacağı sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Twitter’da Cumali karakterini Ufuk Bayraktar’ın oynayacağı iddia edildi. Peki, Cumali kim olacak?

Cumali'nin kim olduğu henüz belli olmadı ancak, sosyal medyada yayınlanan fotoğrafa göre bu ismin Ufuk Bayraktar olduğu iddia ediliyor. 

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Rol aldığı dizi ve film projeleri ile geniş kitleler tarafından tanınan Ufuk Bayraktar'ın kim olduğu merak konusu oldu. 

12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya gelen Ufuk Bayraktar, Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği bir mekanda çalışmaya başladı.

Burada ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırmasının ardından popüler olan Ufuk Bayraktar, Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır. Ünlü oyuncu son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ÇUKUR DİZİSİNİN GENEL KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir? 

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