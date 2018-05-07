Çukur’un Cemil'i Tolga Sala kimdir? Dizide ölecek mi?
Çukur dizisinin 28. bölümünde bir veda sahnesi yaşanacak. MedyaTava yazarı Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin kadrosuna 15. bölümde 'Cemil' rolüyle katılan Tolga Sala, ölerek kadrodan ayrılacak. Peki Çukur’un Cemil'i Tolga Sala kimdir?
Tolga Sala, 18 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi mezun olan Tolga Sala, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan’ın başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul’un 2014 sezonunda Hamza Alp karakterine hayat vermişti. Geçtiğimiz dönemlerde Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileri ile adını duyuran genç oyuncu, son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazındı. Abisini öldüren Selim'in yanında çalışan Cemil, kadroya 15 bölüm dahil olmuştu.
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