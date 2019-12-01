Çukur'un 78. Bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları
Çukur dizisi bu hafta 78. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Peki, Çukur'un 78. bölümünde başka neler olacak?
Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin rol aldığı Çukur, bu hafta 78. bölümüyle yayınlanacak. Çukur'un yeni bölümüne kısa bir süre kala, fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Çukur'un 78. bölüm fragmanları ve kısa özeti...
Çukur'un 2 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde;
Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak.
Azer ve Yamaç’ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.
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