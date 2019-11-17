Çukur'un 76.bölüm fragmanı yayınlandı... Yeni bölümde neler olacak?
Her hafta pazartesi günleri ekranlara gelen Çukur'un 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un bu haftaki bölümünde Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç'ın kavga edecek. Cumali'ye ilgi duyan Damla büyük bir sürprizle karşılaşacak. Peki, Çukur'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Çukur'un 76.bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.
Show TV ekranlarında yayınlanan yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği Çukur, 18 Kasım Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşacak. Çukur'un bu haftaki yayınlanan bölüm fragmanına Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması damga vurdu. Dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak eden izleyiciler, Çukur'un 76.bölüm fragmanını sorguluyor. İşte, Çukur'un yeni bölümünde yaşanacaklara dair bilgiler.
ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek.
Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.
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