Çukur'un 71. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Çukur dizisi bu hafta 71. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtaracak. Öte yandan yayınlanan yeni bölümde, Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi hüzünlendirecek. Peki, Çukur'un 71. bölümünde neler olacak?
Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin rol aldığı Çukur, bu hafta 71. bölümüyle yayınlanacak. Çukur'un yeni bölümüne kısa bir süre kala, fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Çukur'un 71. bölüm fragmanları ve kısa özeti...
Çukur'un 7 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak 71. bölümünde; Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek.
Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
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