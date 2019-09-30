Çukur'un 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Yamaç Timsah'ı öldürdü mü?
Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur, pazartesi akşamı sevenleriyle buluştu. Çukur'un ekranlara gelen 70. bölümünde Yamaç'ın Timsah’a peş peşe ateş etmesi damga vurdu. O anların ardından Timsah öldü mü? sorusu izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Çukur'un 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde başka neler yaşandı?
Yeni sezonu ile geçen hafta izleyici karşısına çıkan Çukur 30 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Çukur'un heyecanla beklenen bu haftaki bölümü sonrası haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüne dair bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.
Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.
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