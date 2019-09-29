Çukur'un 70. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Çukur dizisi bu hafta 70. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde cezaevinden kaçan Cumali intikam ateşiyle yanacak. Öte yandan yayınlanan fragmanlarda Azer ve ailesinin ateş hattında kaldığı ve başka bir hapishaneye nakledilen Vartolu Salih’in sorunlar yaşadığı görülüyor. Peki, Çukur'un 70. bölümünde neler olacak?
Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin rol aldığı Çukur, bu hafta 70. bölümüyle yayınlanacak. Çukur'un yeni bölümüne kısa bir süre kala, fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Çukur'un 70. bölüm fragmanları ve kısa özeti...
Çukur'un 30 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacak 70. bölümünde; Kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek.
Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.
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