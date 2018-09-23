Çukur'un 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇukur'un 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
GeriTelevizyon Çukur'un 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
23.09.2018 - 19:52, Son Güncelleme:

Çukur'un 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çukur'un 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 34. bölümüyle yeni sezona ve izleyicilerine merhaba diyen Çukur, bu hafta 35. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala pek çok ipucu veren 35. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanlarda, Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaşın gittikçe alevleneceği görülüyor. Peki, Çukur'un 35. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Çukur dizisinde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çukur dizisinin 35. yeni bölümü 24 Eylül Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi diziseverlerin merakla beklediği fragmanlar yayınlandı. İşte, Çukur'un 35. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Çukur'un ekranlara gelen 34. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken 35. yeni bölüm fragmanları izleyicilerle paylaşıldı. Heyecanın dozunun iyi artacağı dizinin bu haftaki bölümünde; Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek.

İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzular’a karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek. Karakuzular’la yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak.

Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzular’ın gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklenecek. Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek.

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Çukur'un 17 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 34. bölümünde; Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kaza değil, inatlaştık!

Böyle olur Küçük Ağa'nın sünneti

Biz iyi arkadaşız

Böyle garip neden olamaz!