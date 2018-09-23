Çukur'un 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Geçtiğimiz hafta yayınlanan 34. bölümüyle yeni sezona ve izleyicilerine merhaba diyen Çukur, bu hafta 35. bölümüyle diziseverlerle buluşacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala pek çok ipucu veren 35. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanlarda, Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaşın gittikçe alevleneceği görülüyor. Peki, Çukur'un 35. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Çukur dizisinde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çukur dizisinin 35. yeni bölümü 24 Eylül Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi diziseverlerin merakla beklediği fragmanlar yayınlandı. İşte, Çukur'un 35. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Çukur'un ekranlara gelen 34. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken 35. yeni bölüm fragmanları izleyicilerle paylaşıldı. Heyecanın dozunun iyi artacağı dizinin bu haftaki bölümünde; Karakuzular, Çukur’da hakimiyetlerinin tadını çıkarırken beklenmedik anda Cumali’nin hapisten kaçıp mahalleye gelmesi tüm dengeleri değiştirecek.
İntikam yemini eden Cumali, yıllar sonra kardeşi Yamaç ile yüzleşecek ve Karakuzular’a karşı hiç vakit kaybetmeden harekete geçecek. Karakuzular’la yaşadığı olayın şokunu üstünden atamayan Yamaç da ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için bu büyük mücadeleye katılacak.
Vartolu’nun da oyuna dahil olmasıyla işin rengi değişecek. Nefeslerin tutulacağı bölümde Çukur’un tam kalbinde beliren Karakuzular’ın gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye söyleyecekleri büyük bir merakla beklenecek. Sena, Vartolu’nun itirafını sindirmeye çalışırken; Karakuzular ile Koçovalılar arasındaki savaş gittikçe alevlenecek.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Çukur'un 17 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 34. bölümünde; Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.
Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle