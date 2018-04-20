Çukur'da tansiyon giderek artıyor.. Vartolu, 'Ben de sizlerden biriyim..'
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi ve tansiyonun yüksek olduğu sahneler yeni bölümden önce izleyenlere tanıtıldı. Vartolu ve İdris'in savaşı artarak devam ediyor. Bir yandan da Saadet'in evlendirilmeye çalışılması Vartolu'yu çileden çıkartıyor. Peki Çukur'un yeni bölümünde bu hafta neler yaşanacak? İşte dizinin son bölümünde meydana gelen olaylar ve yeni bölüm fragmanı
Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor.
VARTOLU TARAFINI SEÇTİ!
Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümüne final sahnesi damgasını vurdu. Nazım ve Emrah ile ittifak kuran Vartolu, Çukur’un sakinlerinden bazılarını da tarafına aldı. Bu ittifakın dengeleri nasıl etkileyeceği büyük merakla beklenecek.
ÇUKUR’DAKİ KUTUPLAŞMA DENGELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
Fenomen dizi Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde yeni taraflar oluştu. Salih Koçovalı ile Vartolu arasındaki ince çizgide duran Vartolu, eski güçlü günlerine dönmek üzere adımını attı. Nazım ve Emrah ile sürpriz bir ittifak kuran Vartolu’ya Çukur’un adamlarının bazıları da katıldı. Bu tehlikeli güç birliğinin dengeleri nasıl etkileyeceği akıllarda büyük bir soru işareti yarattı. Selim’i de bu ittifaka dahil etmek isteyen Nazım’ın amacına ulaşıp ulaşmayacağı ise heyecanla beklenecek.
SULTAN VE MEDET YÜZLEŞTİ!
Sultan’ın vurulmasının sorumlusu olarak görülen Medet’in Sultan ile yüzleşmesi tansiyonu yükseltti. Uzun zaman sonra tüm Koçovalı ailesinin, Karaca’nın doğum günü nedeniyle aynı sofrada bir araya geldiği akşamın sonunda Sultan, Medet’le karşı karşıya geldi. Onu tekerlekli sandalyeye hapseden kişiyle yüzleşen Sultan’ın emri için Yamaç, eli tetikte bekledi.
BABA-OĞUL ARASINDA SESLER YÜKSELİYOR!
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede İdris ile Vartolu’nun arasındaki tansiyon artıyor. Vartolu’nun yeniden “Çukur’un babası” olmaya çalıştığını öğrenen İdris’in tepkisi ağır oluyor. İdris, ona karşı sesini yükselten Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuyor.
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