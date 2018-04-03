'Çukur'da şoke eden ayrılık
'Çukur'un 23. bölümünde sürpriz ayrılıklar yaşandı. Çukur'da Beyefendi lakaplı usta oyuncu Burak Sergen'in canlandırdığı Baykal Rus mafyası tarafından öldürüldü. Diziye geçtiğimiz haftalarda katılan ve Saygın Soysal'ın canlandırdığı Elvis karakteri de sürpriz bir isim tarafından vurularak öldürüldü.
Çukur'un 2 Nisan Pazartesi yayınlanan son bölümünde, Yamaç, Elvis'i yakaladıktan sonra Emrah geliyor. Yamaç, Emrah'ın kendilerine neden yardım ettiğini merak ediyor. Konuşmalarında Emrah'ın asıl benim sevdiklerime kimse zarar vermez demesi Yamaç'ı şüphelendiriyor. Emrah'ın Sena'nın ağabeyi olduğunu düşünüyor. Emrah, amirlikten istifa ettiğini söyleyerek Elvis'i vuruyor.
'BABAMIZ ÖLDÜ KARDEŞİM'
Babası Baykal'dan bir türlü haber alamayan Emrah Nazım'ın yanına gidiyor. Babasının nerede olduğunu, neden kendisini aramadığını soruyor. Nazım ise her şeyin bittiğini Baykal'ın öldüğünü söylüyor. Nazım'dan kendisini babasının yanına götürmesini istemesiyle Baykal'ın cesedini görüyor.
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