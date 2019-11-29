Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlanmıştı.. Çukur 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çukur dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara gelmişti. Saadet ve Salih'in duygusal konuşmasının yayınlandığı sahnenin ardından 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin izleyenleri tarafından cevap aradı. Peki Çukur'un yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi?
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz ekranlara gelmedi. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün hemen ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara gelmişti. Peki Çukur dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ekranlara gelen ilk sahne ve Salih'le Saadet'in o konuşması;
Saadet, Vartolu'nun ziyaretine gidiyor ve Vartolu'ya onun için her şeyi yapacağını hatta ölebileceğini söylüyor. Vartolu'nun hapishaneden çıkıp gittiği takdirde, Saadet'in umudunun kayıp gideceğini ve umudunun kaybettirmemesi için Vartolu'dan bir istekte bulunuyor.
Çukur'un 77. Bölümünde neler yaşandı?
Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek. Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.
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