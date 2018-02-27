Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı.. Yamaç, Vartolu'yu neden öldürmedi?

Vartolu Yamaç’a, 'Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim, sen de beni indirecektin bitecekti!' sözleriyle hesap sordu. Yamaç’ın 'Babam için yaptım. Bir oğlu daha ölmesin diye yaptım!' diyerek karşılık verdi.

Çukur’un 18. Bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.