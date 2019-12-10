Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı mı? Kemal öldü mü?

Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından dizinin yeni bölümünden ilk sahne ekranlara gelmedi.

Çukur son bölümde Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak.

Dizinin final sahnesinde ise Kemal kendini Yamaç'a siper ederek vuruluyor. Final sahnesinde Kemal'in öldüğü ve elleriyle Çukur'un simgesini yaparak veda ettiği görülüyor.