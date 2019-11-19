Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı.. Azer öldü mü?
Çukur dizisinin son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne dizinin ardından ekranlara geldi. Yamaç ve Azer'in kavgasının ardından Azer'in ölüp, ölmediği izleyenler tarafından merak edildi. Peki Çukur dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar
Çukur son bölümde Annesini almak için Koçovalılara misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyacak. Yamaç’ın Fadik’i kurtarması Azer-Yamaç karşılaşmasını engellemeyecek. Fadik’in ve Efsun’un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç’ın kavgası nefesleri kesecek. Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğuracak. Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaşacak. Vartolu, Ziya’ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını alacak. Vartolu ve Ziya’nın karşılaşması heyecanla beklenecek.
Çukur'un final sahnesinde ise Yamaç ve Azer'in kavgası ve Yamaç'ın onu öldürüp, öldürmediği izleyenlerin merak ettiği sorular arasında yer aldı. Yeni bölümden ilk sahnede ise bu kareler yayınlanmadı.
Çukur yeni bölümden ilk sahne;
Kendine gelen ve İdris Koçovalı’yı soran Aliço’nun, “İdris Amcam, o niye gelmedi? Merak ederdi ama hiç gelmedi!” sözleri Yamaç’ı darmadağın ediyor.
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