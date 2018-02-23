Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç kimi tehdit ediyor?

Medet’in kurşununa kendini siper eden Selim’in vurulmasıyla öfkeden deliye dönen Yamaç’ın, 'Selim gidiyor. Bir abimi aldın öbürü de ölüyor!' sözleri heyecanı yükseltiyor. Selim’i apar topar hastaneye yetiştiren Yamaç’ın, 'Selim ölürse seni yaşatmam!' diyerek silah doğrulttuğu kişinin kim olduğu merakla bekleniyor.

Çukur son bölümde; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor.