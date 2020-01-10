Çukur yeni bölüm fragmanında Vartolu gerçeği öğreniyor

Çukur dizisinin bu haftaki bölümünde Vartolu babasının katilini aramak için Almanya'da sorusuna cevap ararken, acı gerçeği öğreniyor. Babasını, Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenen Vartolu'nun nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu

Nejat İşler diziye böyle giriş yaptı

Usta oyuncu Nejat İşler’in güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle dahil olduğu Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Efsun’a ait altınları alarak kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulan Yamaç, Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay Erdenet’le tanıştı. Çağatay’ın dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.

AMAÇ, MAHSUN’U AFFETMEDİ!

Yamaç’ın yaşadıklarının tüm sorumlusu olarak kendini gören Mahsun ile Yamaç büyük bir yüzleşme yaşadı. Fakat Yamaç, hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affetmedi. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri ele alan Efsun, Konsey ile toplantı yapmak için harekete geçti. Cumali’nin kendine gelmesiyle Koçovalılar rahat bir nefes aldı. Yamaç, Aliço’nun yardımıyla Efsun’un altınlarına ulaştı.