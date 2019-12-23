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Televizyon
23.12.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Çukur yeni bölüm fragmanında sürpriz.. Mahsun geri mi döndü?

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Çukur yeni bölüm fragmanında sürpriz.. Mahsun geri mi döndü?

Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir sahne yaşandı. Dizinin geçmiş bölümlerinde yer alan ismin diziye döndüğü iddia edildi. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve bu hafta meydana gelecek olaylar

Azer’in saldırısı ile vurulan Cumali yaşam savaşı verirken, Çukur Cumali’den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer’e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca’yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya’da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak.

Yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın uzun zamandır peşinde olduğu ve onu zor durumlardan kurtaran kişinin kim olduğunu bu bölümde görüyor. O ismin Mahsun olduğu ekrana gelen görüntülerin ardından sosyal medyada izleyicilerin gözünden kaçmadı. Peki Mahsun geri mi dönüyor?

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