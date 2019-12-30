Çukur yeni bölüm fragmanında Nejat İşler sürprizi..
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında sürpriz bir sahne dikkat çekti. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Nejat İşler, Çukur'a dahil oluyor. Peki Nejat İşler hangi karakteri canlandıracak?
‘Çukur’un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.
'Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır!'
Çukur’un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun’un, sonra da Reşit’in Yamaç Koçovalı’yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet’in Yamaç’ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenecek.
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