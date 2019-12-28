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Televizyon
Haber Giriş: 28.12.2019 - 13:10,Son Güncelleme:/

Çukur yeni bölüm fragmanında Mahsun ortaya çıkıyor!

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Çukur yeni bölüm fragmanında Mahsun ortaya çıkıyor!

Çukur dizisinin yayınlanacak yeni bölümü öncesinde ekranlara gelen fragmanda Mahsun hakkında sır perdesi aralanıyor. Son bölümün final sahnesinde ortaya çıkan Mahsun, yeni bölüm fragmanında açıkça görülüyor. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte detaylar

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.

Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

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