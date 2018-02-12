Çukur dizisinin son bölümünde Vartolu öldü mü? İşte yeni bölümden ilk sahne

Çukur dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam etti. Her pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşan Çukur dizisinin son bölümünde Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltirken, gözünü karartan Vartolu’nun “Ben Çukur’da öleceğim, son sözüm bu!” demesi dikkat çekti.

Çukur dizisinin yayınlanan son bölümüyle oldukça hareketli ve heyecanlı anlar yer aldı. Son bölümde Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıktı. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük düello başladı. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur’un 15. bölümünde; artık hesaplaşma zamanı! Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.