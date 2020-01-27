Çukur yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay.. Yamaç ellerinde!

Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak.

Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak. Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek.

Yamaç, Çağatay'ın hazırladığı tuzağa düştü!

Çukur’un ekrana gelen son bölümünün final sahnesinde öfkesi giderek büyüyen Yamaç, Çağatay’ın kapanına adım adım yaklaştı. Yamaç, Çağatay’ın acımasız planı karşısında kurşunların hedefi olurken, Çağatay zaferinin tadını çıkardı. Mahsun’un Yamaç’ı kamyonetle ölüme gönderdiği sırada “Vartolu’nun selamı var!” sözleri dikkat çekti.

YAMAÇ, ŞENOL’UN ÖLÜMÜYLE SARSILDI!

Yamaç’ın yanı sıra ailesini ve mahalleyi korumaya çalışan Selim, Akın’dan yardım isteyerek ekran başındakileri şaşırttı. Büyük sırrı öğrenen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmaya hazırlandı. Savaşarak kaybedeceğini söyleyen Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken, Şenol’un kaybıyla derinden sarsıldı.