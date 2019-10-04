Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Yamaç mahallede böyle karşılandı
Çukur dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından Yamaç mahalleye geri dönüyor. Mahallenin Yamaç'ı karşılaşması da Akın'ı zor durumda bırakıyor. İşte Çukur'da bu hafta yaşanacak olaylar.
Çukur dizisinin 71. bölümünde Yamaç mahalleye geri dönüyor. Bu durumun ardından Azer'in ne yapacağı merak konusu olurken, Akın'ın planları bu hamle ile bozuluyor. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Çukur 3. sezonun 3. bölümünde (70. Bölüm); kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek. Kendi bildiği yoldan giderek hamlelerini tek tek eyleme döken Yamaç’ı bekleyen büyük tehlike ise nefesleri kesecek.
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