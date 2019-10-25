Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Yamaç, Akın gerçeğini böyle öğrendi
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Çukur'da dengeler değişiyor... Yamaç, Akın'ın yaptığı büyük hatayı öğreniyor ve onu Çukur'dan kovuyor. İşte yeni bölüm fragmanında ekrana gelen o sahneler
Mahkeme gününün gelip çattığı, Koçovalı kadınların adliyeye geldiği tanıtımda onları korku dolu gözlerle izleyen Yamaç ve Cumali’nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Tehlikenin adım adım yaklaştığı, çıkan çatışmanın heyecanı yükselttiği tanıtımda Damla, Akın’la ilgili verdiği haberle Yamaç’ı şoke ediyor.
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