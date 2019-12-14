Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Vartolu Almanya'da

Çukur’da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç’ı kimse tutamayacak. Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet’in Almanya macerası fragmanda dikkat çeken detay olarak görülüyor.