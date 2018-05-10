Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sezon finali tarihi belli oldu
Çukur dizisinin olaylı son gelişmeleri ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Entrika dozu yüksek sahnelerin eksik olmadığı Çukur’un yayınlanan bölümüne Cemil’in ölümü damga vurdu. 'Cemil’in düğün günü 'Ayşe’ye olan duygularını itiraf etmesi tüm dengeleri alt üst etti. Peki, sezon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanan Çukur'ıun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çukur dizisinin 7 Mayıs tarihli 28. bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Vartolu’nun yardımı Sena ve Yamaç’ı karşı karşıya getirdi, bu karşılaşma ardından dengeler bir kez daha değişti. Asıl büyük olay ise düğün günü patladı. Ayşe'nin kocası Selim’in elleriyle son nefesini veren Cemil’in yere yığıldığı final sahnesi, izleyenleri ekran başına kilitledi. Cemil’in ölümü ardından yaşanacakları merak eden izleyiciler, Çukur yeni bölüm fragmanını sorguluyor.
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sezon finaline doğru adım adım ilerleyen Çukur’un son bölümünde taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başladı. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirdi. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sordu. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı oldu. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırdı. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst etti ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kaldı.
SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Dizinin yayın kanalı Show TV, geçtiğimiz günlerde Çukur 28. bölüm fragmanı açıklamasında sezon finalinin 6 bölüm sonra gerçekleşeceğini duyurmuştu. Buna göre Çukur dizisinin 11 Haziran 2018 tarihinde sezon finali yapması bekleniyor.
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