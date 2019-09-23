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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.09.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur'un 69. bölümünde neler oldu?

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Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur'un 69. bölümünde neler oldu?

Shov TV ekranlarında yayınlanan Çukur, 69. bölümü ile bu hafta izleyici karşısına çıktı. Ekranlara gelen son bölümüne, Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca'nın Akın'ın hamlesi ile karşı karşıya kalması ve bu durum karşısında yardım aldığı isim damga vurdu. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur'un 69. bölümünde neler oldu? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar...

Çukur'un 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm şimdiden merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanını bekleyen dizinin hayranları, "Çukur'un 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanına dair merak edilen bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde ver vereceğiz. 

ÇUKUR'UN YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

 Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak.

Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.

 

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