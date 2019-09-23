Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur'un 69. bölümünde neler oldu?
Shov TV ekranlarında yayınlanan Çukur, 69. bölümü ile bu hafta izleyici karşısına çıktı. Ekranlara gelen son bölümüne, Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca'nın Akın'ın hamlesi ile karşı karşıya kalması ve bu durum karşısında yardım aldığı isim damga vurdu. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur'un 69. bölümünde neler oldu? İşte, dizinin son bölümünde yaşananlar...
Çukur'un 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm şimdiden merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanını bekleyen dizinin hayranları, "Çukur'un 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanına dair merak edilen bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde ver vereceğiz.
ÇUKUR'UN YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak.
Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.
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