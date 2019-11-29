Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Koçavalılar Çukur'un kızlarını kurtarabilecek mi?
Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un bu haftaki 78. bölümünde Çukur'lu kadınların kaçırılması mahallede olay yaratacak. Mahalleli kaçırılan kadınlar için Koçavalılar'dan yardım bekleyecek. Peki, Çukur yeni bölümünde başka neler olacak? Koçavalılar Çukur'un kızlarını kurtarabilecek mi? İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur, 2 Aralık Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Çukur'da bu hafta Saadet, Vartolu'nun ziyaretine gidiyor ve Vartolu'ya onun için her şeyi yapacağını hatta ölebileceğini söylüyor. Vartolu'nun hapishaneden çıkıp gittiği takdirde, Saadet'in umudunun kayıp gideceğini ve umudunun kaybettirmemesi için Vartolu'dan bir istekte bulunuyor. İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanları.
Çukur'un 77. Bölümünde neler yaşanmıştı?
Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek. Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.
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