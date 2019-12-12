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Çukur yeni bölüm fragmanı ve 80. bölümden ilk sahne yayınlandı mı?
Çukur dizisinin bölüm sonlarının ardından yayınlanan yeni bölümden ilk sahne bu hafta ekranlara gelmedi. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara gelmeyince dizinin takipçileri bu sorunun cevabını merak ettiler.. Peki Çukur yeni bölüm fragmanı ve 80. bölümden ilk sahne yayınlandı mı?
Çukur dizisinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölümde neler olacağı merak edildi.. Kemal karakterinin final sahnesinde ölüyor olması ve ölüp, ölmeyeceğinin cevabı verilmezken yeni bölümde bu durum sonuçlanacak merak konusu..
Çukur yeni bölümden ilk sahne ve yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak..
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