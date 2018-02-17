Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Çukur yeni bölüm fragmanı: Vartolu öldü mü? Alper Duymaz'ın rolü

Çukur yeni bölüm fragmanı: Vartolu öldü mü? Alper Duymaz'ın rolü

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Yeni gelişmelere dair ipucu veren Çukur 17. bölüm fragmanında ‘Vartolu öldü’ sözleri şok etkisi yarattı. Öte yandan dizisinin kadrosuna yeni isim katıldı. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve kadroya dahil olan o isim!

Hürriyet Haber
17.02.2018 - 19:14 | Son Güncelleme :

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. Her hafta başka bir gerilimi yaşandığı Çukur’un 12 Şubat tarihli son bölümünde Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşadı. Yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le intikamı arasında kalan Vartolu ve Yamaç arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını derinden etkiledi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur 17. bölüm fragmanından çıkan özet!

Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.



ALPEREN DUYMAZ’IN ROLÜ

Komiser Emrah rolüyle ilk defa Pazartesi yayınlanacak bölümde ekran başındakilerle buluşacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak. Ters köşe kurgusuyla sosyal medyada da Pazartesi akşamları en çok konuşulan dizi olan Çukur’a gelen Komiser Emrah tüm dengeleri değiştirecek. Yayınlanan son bölümde Vartolu’nun içinde olduğu otomobilin alevler içinde kalması ekran başındakileri şoke ederken, Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Emrah karakterinin mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkileyecek.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur'un 16. Bölümünde geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor. Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.

Etiketler: Çukur , Çukur yeni bölüm , Çukur 17 bölüm , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri