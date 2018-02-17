Çukur yeni bölüm fragmanı: Vartolu öldü mü? Alper Duymaz'ın rolü

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. Her hafta başka bir gerilimi yaşandığı Çukur’un 12 Şubat tarihli son bölümünde Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşadı. Yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le intikamı arasında kalan Vartolu ve Yamaç arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını derinden etkiledi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Çukur 17. bölüm fragmanından çıkan özet!



Medet’in “Ağayı koruyacağım dedin, ağa öldü!” diyerek Celasun’a silah çektiği anlar heyecanı yükseltirken Sultan, oğlunun intikamını aldığını düşündüğü Yamaç’ın elini öpüyor. Oğlu Kahraman’ın mezarına giden İdris’in “Baba oğlun kokusunu unuttuğunda oğul ölürmüş!” dediği ve yaşadığı acının derinden hissedildiği tanıtımda Kasım’ın “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!” sözleri dikkat çekiyor.





ALPEREN DUYMAZ’IN ROLÜ



Komiser Emrah rolüyle ilk defa Pazartesi yayınlanacak bölümde ekran başındakilerle buluşacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak. Ters köşe kurgusuyla sosyal medyada da Pazartesi akşamları en çok konuşulan dizi olan Çukur’a gelen Komiser Emrah tüm dengeleri değiştirecek. Yayınlanan son bölümde Vartolu’nun içinde olduğu otomobilin alevler içinde kalması ekran başındakileri şoke ederken, Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Emrah karakterinin mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkileyecek.



SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Çukur'un 16. Bölümünde geçmişin perdesi aralandı; Çukur’da fırtına yaklaşıyor. Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor. Bildiği gerçek ile babasının “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.