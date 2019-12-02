Çukur yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. İşte yeni bölümde yaşanacaklar
Çukur yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Çukur'da hiç beklenmeyen bir olay meydana geliyor. Çukur'da kadınların kaçırılmasının ardından Koçavalıların ne yapacağı merak konusu. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve meydana gelen olaylar
Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm de Çukur'da işler planlandığı gibi gitmiyor. Peki yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte bu akşam ki bölümde meydana gelen olaylar
Çukur'un 78. Bölümünde neler olacak?
Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek.
Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul’a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur’un İstanbul’da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak.
Azer ve Yamaç’ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.
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