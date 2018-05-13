Çukur yeni bölüm 2. fragmanında şok sözler - Sürpriz isim Çukur'da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
13.05.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

Çukur yeni bölüm 2. fragmanında şok sözler - Sürpriz isim Çukur'da

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Çukur yeni bölüm 2. fragmanında şok sözler - Sürpriz isim Çukur'da

Çukur yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Yaklaşık 1 dakika süren Çukur 29. bölüm fragmanına İdris Koçovalı'nın 'Üstümde ne kadar tapu varsa hespini senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum.'sözleri damga vurdu. Peki, bu karar dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Çukur yeni bölüm 2. fragmanı ve detaylar!

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanları ekranlardaki yerini aldı, ipuçlarıyla birlikte heyecan dozu arttı. İlk fragmanla sezon finaline sadece 5 bölüm kaldığını duyuran Çukur'un 29. bölüm 2. fragmanında İdris Koçovalı'nın sözleri ön plana çıkıyor.



ÇUKUR'DA SÜRPRİZ İSİM

Ay Yapım imzalı Çukur’da sürprizler devam ediyor. Yarın akşam yayınlanacak 29’uncu bölümde başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İdris’in, Emmi, Paşa ve Selim şahitliğinde “Ben Çukur’da üstümde ne kadar tapu varsa hepsini de senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum!” sözleriyle Yamaç’a kararını açıkladığı tanıtımda Selim için ipler artık kopuyor. Sezon finaline 5 bölüm kala heyecanın hız kesmediği Çukur’da silah dağıtan Vartolu’nun neler yapacağı merakla beklenirken, Selim’in “Benim istediğim bir tek şey var artık. İdris Koçovalı’yı Çukur’dan çıkarmak!” sözleri dikkat çekiyor.

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