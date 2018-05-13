Çukur yeni bölüm 2. fragmanında şok sözler - Sürpriz isim Çukur'da
Çukur yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Yaklaşık 1 dakika süren Çukur 29. bölüm fragmanına İdris Koçovalı'nın 'Üstümde ne kadar tapu varsa hespini senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum.'sözleri damga vurdu. Peki, bu karar dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Çukur yeni bölüm 2. fragmanı ve detaylar!
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanları ekranlardaki yerini aldı, ipuçlarıyla birlikte heyecan dozu arttı. İlk fragmanla sezon finaline sadece 5 bölüm kaldığını duyuran Çukur'un 29. bölüm 2. fragmanında İdris Koçovalı'nın sözleri ön plana çıkıyor.
ÇUKUR'DA SÜRPRİZ İSİM
Ay Yapım imzalı Çukur’da sürprizler devam ediyor. Yarın akşam yayınlanacak 29’uncu bölümde başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İdris’in, Emmi, Paşa ve Selim şahitliğinde “Ben Çukur’da üstümde ne kadar tapu varsa hepsini de senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum!” sözleriyle Yamaç’a kararını açıkladığı tanıtımda Selim için ipler artık kopuyor. Sezon finaline 5 bölüm kala heyecanın hız kesmediği Çukur’da silah dağıtan Vartolu’nun neler yapacağı merakla beklenirken, Selim’in “Benim istediğim bir tek şey var artık. İdris Koçovalı’yı Çukur’dan çıkarmak!” sözleri dikkat çekiyor.
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