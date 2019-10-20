Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Yamaç yeniden Çukur'da
Çukur dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 21 Ekim Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek olan Çukur'un 72. bölümüne Yamaç'ın geri dönüşü damga vuracak. Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç’a şoke edici bir teklifle gelecek. Peki, Çukur yeni bölümünde başka neler yaşanacak?
Çukur yeni bölüm fragmanları çarpıcı gelişmelerin sinyalini verdi. Çukur'un 3. Sezon 5. (72) Bölümünde; Yamaç’ın Çukur’a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek. Cumali’nin Çizgili Kenan’dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol’dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar.
Vartolu’nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek. Yamaç’ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç’a şoke edici bir teklifle gelecek.
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